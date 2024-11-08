Москалькова провела встречу с омбудсменом Украины в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом. Как рассказала российский омбудсмен в соцсетях, они переговорили на территории Белоруссии.

Москалькова и Лубинец обсудили дальнейшие варианты взаимодействия с целью предоставления помощи гражданским лицам, воссоединения семей, а также взаимного посещения пленных военнослужащих. Она также рассказала, что в Белоруссии была проведена процедура воссоединения ещё одной семьи на паритетных началах с украинской стороной. Процессу содействовал парламент Белоруссии.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», омбудсмены также обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к родственникам. Ранее Москалькова призвала Киев активизировать процесс обмена пленными. Она предъявила претензии украинской стороне в политизации этого вопроса.

