Москалькова провела встречу с омбудсменом Украины в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом. Как рассказала российский омбудсмен в соцсетях, они переговорили на территории Белоруссии.
Москалькова и Лубинец обсудили дальнейшие варианты взаимодействия с целью предоставления помощи гражданским лицам, воссоединения семей, а также взаимного посещения пленных военнослужащих. Она также рассказала, что в Белоруссии была проведена процедура воссоединения ещё одной семьи на паритетных началах с украинской стороной. Процессу содействовал парламент Белоруссии.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», омбудсмены также обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к родственникам. Ранее Москалькова призвала Киев активизировать процесс обмена пленными. Она предъявила претензии украинской стороне в политизации этого вопроса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru