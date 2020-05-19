Из Таиланда вывозным рейсом доставили на родину 245 россиян
Самолет, с застрявшими в Таиланде из-за пандемии коронавируса россиянами, прибыл во Владивосток. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на борту находятся 245 российских граждан. Часть пассажиров рейса выйдут во Владивостоке. Оставшихся пассажиров доставят в Новосибирск и Москву. Вылет самолета запланирован 9.05 (2.05 мск) 19 мая.
Напомним, Россия приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, 27 марта в связи с пандемией коронавируса.
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих высказал надежду на возобновление международных авиапервозок летом. По его словам, в первую очередь это решение будет зависеть от того, какая эпидемиологическая обстановка будет в других странах.
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