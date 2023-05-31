Из России запретили вывозить патроны и гильзы

Уточняется, что речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзах для патронов к нарезному огнестрельному оружию. Запрет будет действовать до конца текущего года.

В Кабмине подчеркнули, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ, других войск и воинских формирований.

Ранее сообщалось, что в России начали выпускать патрон Cheytac из отечественных комплектующих, сообщает «Радиоточка НСН».

