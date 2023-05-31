Из России запретили вывозить патроны и гильзы
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз.
Уточняется, что речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзах для патронов к нарезному огнестрельному оружию. Запрет будет действовать до конца текущего года.
В Кабмине подчеркнули, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ, других войск и воинских формирований.
Ранее сообщалось, что в России начали выпускать патрон Cheytac из отечественных комплектующих, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru