Из России запретили вывозить патроны и гильзы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз.

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Уточняется, что речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзах для патронов к нарезному огнестрельному оружию. Запрет будет действовать до конца текущего года.

В Кабмине подчеркнули, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ, других войск и воинских формирований.

Ранее сообщалось, что в России начали выпускать патрон Cheytac из отечественных комплектующих, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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