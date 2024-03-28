В Петербурге задержали подозреваемых в махинациях с мигрантами

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали главу Центра языкового тестирования и еще четырех подозреваемых, которые зарабатывали на нелегальных мигрантах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

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По ее словам, задержаны глава центра, его заместитель и работники организации, сотрудничающей с образовательным учреждением. Следствие ходатайствует об аресте трех фигурантов.

Ранее в полицию Северной столицы доставили 30 человек, подозреваемых в причастности к нелегальной миграции. Ежемесячный доход на выдаче иностранцам сертификатов об успешном прохождении тестов составлял около 7,5 миллиона рублей.

По данным управления МВД по Москве, в 2023 году из столицы депортировали 42 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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