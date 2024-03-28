В Петербурге задержали подозреваемых в махинациях с мигрантами

По ее словам, задержаны глава центра, его заместитель и работники организации, сотрудничающей с образовательным учреждением. Следствие ходатайствует об аресте трех фигурантов.

Ранее в полицию Северной столицы доставили 30 человек, подозреваемых в причастности к нелегальной миграции. Ежемесячный доход на выдаче иностранцам сертификатов об успешном прохождении тестов составлял около 7,5 миллиона рублей.

По данным управления МВД по Москве, в 2023 году из столицы депортировали 42 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, передает «Радиоточка НСН».

