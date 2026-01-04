ФССП: В 2025 году из России выдворили более 54 тысяч мигрантов

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составил 79 тысяч человек. Пик выдворений пришелся именно на прошлый год и был связан с ужесточением миграционного контроля после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В целом за 2024 год приставы исполнили судебные решения о принудительном выдворении более 87 тысяч иностранцев в 66 стран, что почти в два раза превысило уровень 2023 года (44 тысячи человек в 60 стран).

Более половины нарушителей после вынесения решения о выдворении покидают Россию самостоятельно. Остальных принудительно сопровождают судебные приставы до государственной границы.

С 1 января 2026 года в России вводится единый формат тестирования мигрантов на знание языка. Теперь экзамены будут проводиться исключительно в цифровом формате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».