ФССП: В 2025 году из России выдворили более 54 тысяч мигрантов
За первые 11 месяцев 2025 года судебные приставы принудительно выдворили из России более 54 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушения миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составил 79 тысяч человек. Пик выдворений пришелся именно на прошлый год и был связан с ужесточением миграционного контроля после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В целом за 2024 год приставы исполнили судебные решения о принудительном выдворении более 87 тысяч иностранцев в 66 стран, что почти в два раза превысило уровень 2023 года (44 тысячи человек в 60 стран).
Более половины нарушителей после вынесения решения о выдворении покидают Россию самостоятельно. Остальных принудительно сопровождают судебные приставы до государственной границы.
С 1 января 2026 года в России вводится единый формат тестирования мигрантов на знание языка. Теперь экзамены будут проводиться исключительно в цифровом формате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
