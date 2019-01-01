Из пушки по фейкам

При военном ведомстве необходимо создать Центр мониторинга и защиты информационного пространства – с таким предложением выступила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на форуме «Армия-2019» в подмосковной Кубинке. Такой центр «занимался бы не только анализом, но и упреждением, отражением информационных атак. Сейчас такого мониторинга не ведется, более того, даже нет теории, как это делать», - сказала Касперская, слова которой приводит пресс-служба Минобороны. По ее мнению, создание такого центра даст возможность разоблачения фейков «на взлете», подготовиться к ним или не допустить совсем, а также формировать собственную повестку в информационном пространстве. Минобороны - эффективная государственная структура, которая не боится санкций и обладает достаточным административным и монетарным ресурсом, - пояснила Наталья Касперская, почему такой центр должен быть создан именно при военном ведомстве.