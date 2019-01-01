Из пушки по фейкам
Бороться с фейк-ньюс предложено Министерству обороны. По данным ВЦИОМ, почти половина россиян не может отличить правду от вымысла
При военном ведомстве необходимо создать Центр мониторинга и защиты информационного пространства – с таким предложением выступила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на форуме «Армия-2019» в подмосковной Кубинке. Такой центр «занимался бы не только анализом, но и упреждением, отражением информационных атак. Сейчас такого мониторинга не ведется, более того, даже нет теории, как это делать», - сказала Касперская, слова которой приводит пресс-служба Минобороны. По ее мнению, создание такого центра даст возможность разоблачения фейков «на взлете», подготовиться к ним или не допустить совсем, а также формировать собственную повестку в информационном пространстве. Минобороны - эффективная государственная структура, которая не боится санкций и обладает достаточным административным и монетарным ресурсом, - пояснила Наталья Касперская, почему такой центр должен быть создан именно при военном ведомстве.
Угрозу фейк-ньюс для неокрепших умов россиян проиллюстрировал данными социологических исследований генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от «фейков», достоверную информацию от ложной. 42% признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных, «значит, проблема существует и масштаб ее весьма велик», - сказал Федоров на форуме «Армия-2019». По мнению значительной части аудитории, недостоверная информация на вид почти не отличается от достоверной, а иногда выглядит более достоверной, чем правдивая. Полученные данные говорят о снижении различительной способности. «Уязвимость, она здесь», - подчеркнул Федоров. Говоря о том, сколько «попадается на удочку», гендиректор ВЦИОМ отметил, что 31% опрошенных признался в том, что поверил «фейку». «Каждый процент в абсолютных цифрах означает миллионы человек», - добавил Федоров.
Уход в соцсети из-за недоверия государственным СМИ назвал в эфире НСН причиной таких итогов опроса главный редактор «МК» Павел Гусев.
«Сейчас очень многие ушли в соцсети в связи с тем, что у нас около 80% государственных СМИ, а люди перестали доверять многим государственным СМИ. И идут в соцсети. Естественно, соцсети наполнены фейковыми новостями, отсюда и эта статистика, которая идет не от традиционных СМИ, не от журналистов, а, к сожалению, от тех, кто наполняет соцсети».
Что же касается предложения, чтобы борьбой с фейковыми новостями занялось Министерство обороны, то, по мнению Павла Гусева, это было бы не вполне правильно.
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