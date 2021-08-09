Заключенный сбежал из изолятора в Самаре по канату из простыней

В Самаре из изолятора временного содержания (ИВС) сбежал арестованный за хранение наркотиков россиянин, зараженный COVID-19. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

Суд арестовал сотрудников подмосковного изолятора, откуда сбежали заключенные

По его данным, инцидент произошел в ночь на субботу, 7 августа. Заключенный сорвал с окна решетку и по сплетенному из простыней канату спустился с третьего этажа, а затем выбрался за периметр. Дежурный и двое полицейских, охранявших изолятор, беглеца не заметили, как и сокамерники, которые в момент побега спали.

Правоохранители нашил сбежавшего мужчину в вагонном депо и вернули в изолятор.

Ранее суд отправил под стражу двух сотрудников ИВС в подмосковной Истре после побега оттуда пяти заключённых, передает RT. Побег произошел в ночь на 6 августа.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПобегИзоляторСамара
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