Заключенный сбежал из изолятора в Самаре по канату из простыней

По его данным, инцидент произошел в ночь на субботу, 7 августа. Заключенный сорвал с окна решетку и по сплетенному из простыней канату спустился с третьего этажа, а затем выбрался за периметр. Дежурный и двое полицейских, охранявших изолятор, беглеца не заметили, как и сокамерники, которые в момент побега спали.

Правоохранители нашил сбежавшего мужчину в вагонном депо и вернули в изолятор.

Ранее суд отправил под стражу двух сотрудников ИВС в подмосковной Истре после побега оттуда пяти заключённых, передает RT. Побег произошел в ночь на 6 августа.

