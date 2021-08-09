Заключенный сбежал из изолятора в Самаре по канату из простыней
В Самаре из изолятора временного содержания (ИВС) сбежал арестованный за хранение наркотиков россиянин, зараженный COVID-19. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.
По его данным, инцидент произошел в ночь на субботу, 7 августа. Заключенный сорвал с окна решетку и по сплетенному из простыней канату спустился с третьего этажа, а затем выбрался за периметр. Дежурный и двое полицейских, охранявших изолятор, беглеца не заметили, как и сокамерники, которые в момент побега спали.
Правоохранители нашил сбежавшего мужчину в вагонном депо и вернули в изолятор.
Ранее суд отправил под стражу двух сотрудников ИВС в подмосковной Истре после побега оттуда пяти заключённых, передает RT. Побег произошел в ночь на 6 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 866 / сут.
Умерли
165 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+15 669 / сут.
- Тренер гимнастки Линой Ашрам отреагировала на критику судейства на Олимпиаде
- В АТОР ожидают снижение стоимости путевок в Египет
- Заключенный сбежал из изолятора в Самаре по канату из простыней
- Стали известны регионы России с самой большой разницей в зарплатах
- После запрета на полеты первый самолет из России приземлился в Хургаде
- Чечню фактически приравняли к террористам на украиноязычных картах Apple
- Собянин: павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме
- Медики предупредили о дефиците донорской крови в России
- США и Южная Корея проведут совместные учения
- Умер автор второй главы Конституции Сергей Ковалев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru