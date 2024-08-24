Из приграничных районов Курской области эвакуировали порядка 3,2 тысячи человек

Порядка 3,2 тысячи человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области, сообщили в МЧС России.

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В ведомстве отметили, что благодаря действиям МЧС воссоединились 270 семей.

По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области, где проживают 152 566 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:ЭвакуацияКурская Область

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