Из приграничных районов Курской области эвакуировали порядка 3,2 тысячи человек
24 августа 202414:40
Порядка 3,2 тысячи человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что благодаря действиям МЧС воссоединились 270 семей.
По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области, где проживают 152 566 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru