Из Москвы в Сухум прибыл первый за 30 лет регулярный рейс
Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва. Первый рейс по маршруту Москва — Сухум выполнила авиакомпания «ЮВТ аэро».
Согласно информации табло аэропорта «Внуково», откуда вылетел самолет, посадка в аэропорту Сухума состоится в 19:22 мск. Возобновление авиасообщения стало результатом договоренностей между российскими и абхазскими властями. Рейсы планируется выполнять на регулярной основе.
7 февраля в рамках подготовки к возобновлению авиасообщения в Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба был выполнен тестовый рейс из Москвы. Этот полет подтвердил готовность инфраструктуры к приему пассажирских самолетов.
В ходе подготовки к запуску регулярных рейсов была проведена масштабная реконструкция аэропорта, а также модернизация пограничной инфраструктуры, включая реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Адлер» и моста через реку Псоу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru