Из Москвы в Сухум прибыл первый за 30 лет регулярный рейс

7 февраля в рамках подготовки к возобновлению авиасообщения в Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба был выполнен тестовый рейс из Москвы. Этот полет подтвердил готовность инфраструктуры к приему пассажирских самолетов.

В ходе подготовки к запуску регулярных рейсов была проведена масштабная реконструкция аэропорта, а также модернизация пограничной инфраструктуры, включая реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Адлер» и моста через реку Псоу, передает «Радиоточка НСН».

