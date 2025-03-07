Грузия выразила сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума

МИД Грузии выразил сожаление на фоне возобновления работы аэропорта Сухума, сообщает «Интерфакс».

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Как заявил заместитель министра Лаши Дарсалии, этот факт, а также строительства военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности. Дипломат назвал произошедшее продолжением «милитаризации Абхазии».

В феврале аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:АвиацияГрузияАбхазия

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