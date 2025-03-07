Грузия выразила сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума
7 марта 202504:01
МИД Грузии выразил сожаление на фоне возобновления работы аэропорта Сухума, сообщает «Интерфакс».
Как заявил заместитель министра Лаши Дарсалии, этот факт, а также строительства военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности. Дипломат назвал произошедшее продолжением «милитаризации Абхазии».
В феврале аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сторонники Асада начали восстание против новых сирийских властей
- Грузия выразила сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума
- Италия предложила распространить пятую статью НАТО на Украину
- Трамп: Россия и Украина хотят заключить мир из-за отсутствия выбора
- Венгрия не ободрила план ЕС о расширении военной помощи Киеву
- ЕС намерен наращивать антироссийские санкции
- Трамп: США не будут защищать страны НАТО, не тратящиеся на оборону
- Посол Келин: Россия не пойдет на перемирие на Украине длительностью в месяц
- Трамп: В последние дни есть прогресс в переговорах с Россией и Украиной
- Минфин США заявил, что может ввести санкции против РФ ради мирных переговоров
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru