Из Москвы в Крым направился первый поезд

Как пишет агентство, на данный поезд было продано 973 билета. Как ожидается, поезд прибудет в Симферополь 26 декабря в 8.50 утра, проехав более 2 тысяч км.

Поезд продолжит курсировать между Москвой до Симферополем под номерами 27/28. Накануне по Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд из Петербурга.

