Из Москвы в Крым направился первый поезд
25 декабря 201900:59
Первый поезд с сообщением Москва-Крым, маршрут которого пройдет по ж/д мосту между материковой частью РФ и полуостровом, выехал с Казанского вокзала российской столицы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, на данный поезд было продано 973 билета. Как ожидается, поезд прибудет в Симферополь 26 декабря в 8.50 утра, проехав более 2 тысяч км.
Поезд продолжит курсировать между Москвой до Симферополем под номерами 27/28. Накануне по Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд из Петербурга.
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