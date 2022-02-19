Из Луганска в Россию отправился первый поезд с беженцами
Поезд с беженцами из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отправился в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что это первый с 2014 года пассажирский состав, который направляется с Луганского железнодорожного вокзала в РФ.
По данным председателя правительства ЛНР Сергея Козлова, первым поездом в Россию из Луганска приедут 650 человек. По пути следования состав остановится также в подконтрольных республике Алчевске и Свердловске.
Идет эвакуация населения ДНР и ЛНР из-за роста напряженности на Донбассе. В России порядка 30 регионов регионов объявили о готовности принять беженцев. Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили всеобщую мобилизацию.
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