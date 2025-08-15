Владимир Машков снимет фильм «Аты-баты, шли солдаты!»

На очной защите проектов в Минкульте РФ он уточнил, что Машков снимет фильм «Аты-баты, шли солдаты!». Это будет первая режиссёрская работа артиста после драмы «Папа» (2004).

«Машков также исполнит главную роль», - добавил продюсер.

Ранее Вайнштейн заявил, что экранизация повести Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты!» будет «новым прочтением по мотивам», включающее также и современную историю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

