Из Грузии в Россию за сутки въехали около тысячи машин

Отмечается, что движение транспорта в обе стороны проходит без пробок.

На въезд в Россию из Грузии было оформлено 993 легковых автомобиля, на выезд - 969 автомобилей, отметили в службе.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с НСН заявил, что грузинской молодежи внушили, якобы «коварные власти» хотят свернуть путь страны с европейского на пророссийский.

