Из Грузии в Россию за сутки въехали около тысячи машин
За прошедшие сутки российско-грузинскую границу через Верхний Ларс пересекли около тысячи автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Кавказское таможенное управление.
Отмечается, что движение транспорта в обе стороны проходит без пробок.
На въезд в Россию из Грузии было оформлено 993 легковых автомобиля, на выезд - 969 автомобилей, отметили в службе.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с НСН заявил, что грузинской молодежи внушили, якобы «коварные власти» хотят свернуть путь страны с европейского на пророссийский.
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