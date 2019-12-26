Из автосалона - «на номерах»
Автодилеры с нового года смогут ставить машины на учет прямо при продаже.
Соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Для этого дилер должен получить статус специализированной организации. Ответственный сотрудник автодилера должен будет провести осмотр автомобиля, проверить документы владельца и эти данные автосалон сможет самостоятельно передавать в подразделение ГИБДД через портал госуслуг. Свидетельство о регистрации и номерные знаки автовладелец сможет получить прямо в салоне, стоимость услуги не должна превышать 500 рублей. Код региона будет привязан к месту регистрации владельца машины. Транзитные номера останутся только для тех случаев, когда машину снимают с регистрации в России для продажи иностранному гражданину или юрлицу с последующим вывозом за пределы страны.
Правда, наличие правительственного решения не означает, что уже в январе 2020-го эта услуга заработает. Какое-то время потребуется на доработку правовой базы, на организацию соответствующих процессов у дилеров, на отладку связи с ГИБДД. Это подтвердил НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Само нововведение он приветствовал.
«Это закон о регистрации, который должен был вступить в силу еще в июле. Срок вступления перенесли на полгода, чтобы все успели подготовиться. Думаю, что пока что подготовиться все равно не успели. В любом случае, это здорово. Через несколько месяцев система наладится, и автомобиль можно будет зарегистрировать у дилера, пока идет оформление покупки. Номер можно будет получить сразу же. Определенные салоны должны будут пройти процедуру лицензирования и сертифицирования, конкретный сотрудник должен получить определенные навыки, должна наладиться четкая связь с ГИБДД, поскольку номер все-таки присваивают там. Дилер только на специальном оборудовании, которое опять же должно быть закуплено и сертифицировано, просто печатает номер и выдает владельцу автомобиля. Государством прописаны правила игры, это стоит денег, поэтому такую возможность получат не все, а только крупные дилеры или объединения. С другой стороны, дилеру это дает некие конкурентные преимущества в вопросах привлечения клиентов».
Опубликованное правительственное постановление предполагает также возможность при продаже автомобиля сохранить за собой номер в течение года для установки на другую машину. По окончании этого срока номерной знак переходит в резерв. Кроме того, вводится запрет на регистрацию транспортных средств на лиц младше 16 лет. Как объясняет «Коммерсантъ», нередки случаи регистрации автомобилей на несовершеннолетних детей, поскольку тех нельзя привлечь к ответственности как собственников транспортного средства, например, при неоплате штрафа с камеры фотовидеофиксации.
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