Из автосалона - «на номерах»

Соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Для этого дилер должен получить статус специализированной организации. Ответственный сотрудник автодилера должен будет провести осмотр автомобиля, проверить документы владельца и эти данные автосалон сможет самостоятельно передавать в подразделение ГИБДД через портал госуслуг. Свидетельство о регистрации и номерные знаки автовладелец сможет получить прямо в салоне, стоимость услуги не должна превышать 500 рублей. Код региона будет привязан к месту регистрации владельца машины. Транзитные номера останутся только для тех случаев, когда машину снимают с регистрации в России для продажи иностранному гражданину или юрлицу с последующим вывозом за пределы страны.



Правда, наличие правительственного решения не означает, что уже в январе 2020-го эта услуга заработает. Какое-то время потребуется на доработку правовой базы, на организацию соответствующих процессов у дилеров, на отладку связи с ГИБДД. Это подтвердил НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Само нововведение он приветствовал.

«Это закон о регистрации, который должен был вступить в силу еще в июле. Срок вступления перенесли на полгода, чтобы все успели подготовиться. Думаю, что пока что подготовиться все равно не успели. В любом случае, это здорово. Через несколько месяцев система наладится, и автомобиль можно будет зарегистрировать у дилера, пока идет оформление покупки. Номер можно будет получить сразу же. Определенные салоны должны будут пройти процедуру лицензирования и сертифицирования, конкретный сотрудник должен получить определенные навыки, должна наладиться четкая связь с ГИБДД, поскольку номер все-таки присваивают там. Дилер только на специальном оборудовании, которое опять же должно быть закуплено и сертифицировано, просто печатает номер и выдает владельцу автомобиля. Государством прописаны правила игры, это стоит денег, поэтому такую возможность получат не все, а только крупные дилеры или объединения. С другой стороны, дилеру это дает некие конкурентные преимущества в вопросах привлечения клиентов».

Опубликованное правительственное постановление предполагает также возможность при продаже автомобиля сохранить за собой номер в течение года для установки на другую машину. По окончании этого срока номерной знак переходит в резерв. Кроме того, вводится запрет на регистрацию транспортных средств на лиц младше 16 лет. Как объясняет «Коммерсантъ», нередки случаи регистрации автомобилей на несовершеннолетних детей, поскольку тех нельзя привлечь к ответственности как собственников транспортного средства, например, при неоплате штрафа с камеры фотовидеофиксации.

