IX Московский урбанфорум стал самым представительным за свою историю

Московский урбанистический форум этого года стал самым представительным в истории его проведения. Посетителями деловой программы стали более 8,5 тысяч человек. Такие цифры озвучены на заседании президиума правительства столицы под председательством мэра Сергея Собянина.

Главной площадкой девятого Московского урбанистического форума с 4 по 7 июля вновь стал концертный зал «Зарядье». На этот раз основной темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Гостями правительства столицы стали 44 официальные делегации городских и региональных администраций России и зарубежных стран, а также международных организаций.

В рамках форума состоялись выступления почти 300 спикеров, в том числе 111 зарубежных специалистов. Они рассказали о современных тенденциях и перспективах развития мегаполисов Земли. Работе форума помогали также четыре сотни волонтеров., отмечает АГН «Москва».

Под эгидой МУФ также прошли два масштабных самостоятельных мероприятия: международный конгресс «Urban Heath» и форум «Мой район». Кроме того, для москвичей и гостей столицы была организована специальная программа «Moscow Urban Fest 2019» с лекциями, экскурсиями, мастер-классами, детскими активностями.

