Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку»
Лефортовский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию «голой вечеринки» в клубе «Мутабор», сообщила пресс-служба инстанции.
Ивлеева признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка. Суд назначил ей административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сайт участвовавшего в вечеринке певца Филиппа Киркорова оказался заблокирован. Сцены с его участием убрали из новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!».
Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков призвал прекратить обсуждать вечеринку в «Мутаборе». По его мнению, ажиотаж вокруг этой темы уводит внимание людей от реальных проблем, передает «Радиоточка НСН».
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