Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку»

Лефортовский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию «голой вечеринки» в клубе «Мутабор», сообщила пресс-служба инстанции.

Замглавы СПЧ посчитала, что участники «голой» вечеринки Ивлеевой сделали выводы

Ивлеева признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка. Суд назначил ей административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сайт участвовавшего в вечеринке певца Филиппа Киркорова оказался заблокирован. Сцены с его участием убрали из новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!».

Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков призвал прекратить обсуждать вечеринку в «Мутаборе». По его мнению, ажиотаж вокруг этой темы уводит внимание людей от реальных проблем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Ивлеевой
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