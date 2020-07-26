Ивлеева раскрыла подробности, как с рэпером Элджеем заболели COVID-19

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала, как вместе с супругом, рэпером Элджеем, заболела коронавирусной инфекцией. Подробности она сообщила в своем Instagram.

«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала Ивлеева.

Выяснилось, что вначале вирус проявился как простуда – вначале у Элджея, затем - у Ивлевой. Селебрити насторожила потеря вкуса на 4-5 день болезни, у Ивлевой «появился насморк и слабость, часто болела голова», сообщает Lenta.ru.

Изобретено средство для мгновенного обнаружения COVID-19

Аналогичные сиптомы были у отца Элджея, и после тестов на коронавирус заболевание подтвердилось у половины семьи.

«Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники», — отметила Ивлеева.

Телеведущая сообщила, что находится под постоянным наблюдением врачей и призвала подписчиков обойтись без советов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусШоу-бизнес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры