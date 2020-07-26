Ивлеева раскрыла подробности, как с рэпером Элджеем заболели COVID-19
Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала, как вместе с супругом, рэпером Элджеем, заболела коронавирусной инфекцией. Подробности она сообщила в своем Instagram.
«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала Ивлеева.
Выяснилось, что вначале вирус проявился как простуда – вначале у Элджея, затем - у Ивлевой. Селебрити насторожила потеря вкуса на 4-5 день болезни, у Ивлевой «появился насморк и слабость, часто болела голова», сообщает Lenta.ru.
Аналогичные сиптомы были у отца Элджея, и после тестов на коронавирус заболевание подтвердилось у половины семьи.
«Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники», — отметила Ивлеева.
Телеведущая сообщила, что находится под постоянным наблюдением врачей и призвала подписчиков обойтись без советов.
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