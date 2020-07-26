Ивлеева раскрыла подробности, как с рэпером Элджеем заболели COVID-19

Аналогичные сиптомы были у отца Элджея, и после тестов на коронавирус заболевание подтвердилось у половины семьи.

«Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники», — отметила Ивлеева.

Телеведущая сообщила, что находится под постоянным наблюдением врачей и призвала подписчиков обойтись без советов.

