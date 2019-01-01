Иванов против запрета пластиковых пакетов

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил против запрета пластиковых пакетов, сообщает РИА «Новости».

Иванов добавил, что в качестве альтернативы он видит бумажные пакеты, которые будут стоить не дороже пластиковых.

Ранее руководитель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов в эфире НСН заявил, что Минприроды потерпит поражение в войне с пластиковыми пакетами.

