Ивана Краско выписали из больницы
Народный артист РФ Иван Краско, которого госпитализировали в конце августа с подозрением на микроинсульт, выписан из больницы. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что уже 10 сентября артист выйдет на сцену театре имени В.Ф. Комиссаржевской в спектакле «Я вернулся в мой город».
Напомним, народный артист России попал в реанимацию с инсультом 25 августа. Изначально Краско доставили в 40-ю поликлинику Санкт-Петербурга, позднее – в Центр имени Алмазова.
Ранее в больницу с симптомами пневмонии попал народный артист России Борис Щербаков, сообщает РИА ФАН.
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