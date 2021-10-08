Иван Ургант пошутил над Хабибом
Телеведущий Иван Ургант в эфире своей авторской телевизионной программы «Вечерний Ургант» пошутил о встрече бойца Хабиба Нурмагомедова и футболиста Криштиану Роналду, сообщает «Спорт экспресс».
«Криштиану Роналду встретился с Хабибом Нурмагомедовым, — сказал ведущий. — И была битва взглядов. У нас есть видео. Как говорится, отлегло. Ведь последним россиянином, с которым обнимался Криштиану Роналду, была Ирина Шейк. А Хабиб постеснялся бросить Криштиану, в отличие от Ирины», — заявил Ургант.
Как сообщалось ранее, российский экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провели дуэль взглядов.
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