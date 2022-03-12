Иван Щербаков: Город выставил на торги два нежилых здания в районах Таганский и Останкинский

Город выставил на торги два нежилых здания в центре и на северо-востоке столицы общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Принять участие в аукционах могут коммерческие организации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Подать заявки на участие можно до 21 и 25 марта, соответственно. Аукционы пройдут 25 марта и 1 апреля.

«Москва регулярно реализует на аукционах нежилые здания и помещения. Это возможность для города использовать свои активы, пополнять бюджет, содействовать развитию бизнеса. В настоящее время на торги по аренде выставлены два отдельно стоящих здания. Одно из них реализуется в рамках программы «1 рубль за 1 квадратный метр» как объект культурного наследия регионального значения, другое находится на территории выставочного комплекса ВДНХ и имеет статус достопримечательного места», - рассказал руководитель департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.

По его словам, культурно-историческое значение объектов налагает на будущих арендаторов определенные требования по сохранению их внешнего вида, но также дает широкие возможности по использованию в рамках коммерческой деятельности.

Первый лот площадью более тысячи квадратных метров расположен в Таганском районе Москвы по адресу: Воронцовская улица, дом 19А, строение 2. Здание является частью объекта культурного наследия регионального значения — Фряновской шерстопрядильной мануфактуры, построенной в XVIII - XIX веках. На торги выставлен главный дом купеческой усадьбы.

Нежилое одноэтажное здание свободного функционального назначения позволит будущему арендатору использовать его под офисы, ведение торговой деятельности, образовательные, культурно-просветительские цели, гостиницу, медицинский центр, кафе или ресторан.

Победитель аукциона заключит с городом договор аренды сроком на 49 лет. В течение пяти лет инвестор должен выполнить обязательства по сохранению объекта, а затем приспособить его для современного использования. После этого стоимость аренды могут пересчитать по льготной годовой ставке из расчета один рубль за один квадратный метр.

Договором также предусмотрена возможность субаренды. Это позволит победителю торгов привлечь дополнительные денежные средства. Начальная стоимость арендной платы за лот — 10,5 миллиона рублей в год.

Второй объект общей площадью 235,7 квадратного метра сдается под открытие кафе или ресторана. Нежилое одноэтажное здание 1964 года постройки располагается на территории ВДНХ напротив фонтана «Каменный цветок». У инвестора будет возможность провести перепланировку и переоборудование объекта, с соблюдением регламента работы со зданиями на территории выставочного комплекса, в том числе по сохранению внешнего облика. Лот сдается сроком на год и 11 месяцев, начальный размер годовой арендной платы составляет 3,6 миллиона рублей.

Заказчиком проведения торгов выступает ВДНХ.