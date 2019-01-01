Иван Голунов не планирует идти на акцию в свою поддержку

«Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш», отметил Голунов, в отношении которого сегодня было прекращено уголовное дело по «наркотической» статье УК.

Уголовное дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова прекращено, сегодня объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Дело прекращено в связи с недоказанностью вины. Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста во вторник 11 июня.

