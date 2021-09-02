IV Международный Большой детский фестиваль пройдет 4-5 сентября

В предстоящие выходные в Москве состоится IV Международный Большой детский фестиваль. По словам руководителя мероприятия Сергея Безрукова, в рамках фестиваля состоится премьера спектакля «Хроники Нарнии» Красноярского ТЮЗа.

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Гости фестиваля смогут увидеть музыкальные и кукольные спектакли.

В Коломне в предстоящие выходные также пройдет культурное мероприятие - Международный книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Как рассказала директор мероприятия Екатерина Ойнас, в программе фестиваля встречи с писателями, просмотр фильмов, концерты и перфомансы.

Подборку культурных мероприятий и их программу можно найти на сайте «Радио 1».

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