IV Международный Большой детский фестиваль пройдет 4-5 сентября
В предстоящие выходные в Москве состоится IV Международный Большой детский фестиваль. По словам руководителя мероприятия Сергея Безрукова, в рамках фестиваля состоится премьера спектакля «Хроники Нарнии» Красноярского ТЮЗа.
Гости фестиваля смогут увидеть музыкальные и кукольные спектакли.
В Коломне в предстоящие выходные также пройдет культурное мероприятие - Международный книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Как рассказала директор мероприятия Екатерина Ойнас, в программе фестиваля встречи с писателями, просмотр фильмов, концерты и перфомансы.
Подборку культурных мероприятий и их программу можно найти на сайте «Радио 1».
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