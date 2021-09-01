Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Мероприятие пройдет на 35 площадках Москвы с 1 сентября по 1 октября.



«После вынужденного перерыва в Москву возвращаются фестивали. Пока в ограниченном масштабе – без шумных народных гуляний и мастер-классов», - написал городской глава в своем официальном блоге. Мэр напомнил, что фестиваль состоится уже четвертый раз.

На фестивале можно будет увидеть 75 тысяч живых деревьев, кустарников и цветов. Кроме того, гости смогут попробовать блюда от столичных рестораторов и приобрести варенье, джем и сувениры.



День города, который пройдет 11 сентября, также будет связан с фестивалем. На 17 площадках Москвы желающие смогут попробовать создать собственные композиции из цветов. Собянин добавил, что более масштабные городские праздники откладываются в связи с напряженной эпидобстановкой.

