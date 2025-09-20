Итоги Всероссийского конкурса «Лучший водитель трамвая» подвели в Волгограде
Финал юбилейного 20 Всероссийского конкурса «Лучший водитель трамвая» прошел в Волгограде. Он проводился с 17 по 19 сентября на территории трамвайного депо «Электротранспорт Плюс». В соревнованиях приняли участие 44 водителя из 34 городов России.
Конкурсанты продемонстрировали свое мастерство в управлении трамваями 71-623.03 и 71-911ЕМ по пяти модулям. Они включали знание правил дорожного движения и технической эксплуатации трамвая, должностной инструкции водителя, основ охраны труда и требований транспортной безопасности, приемку трамвая перед выездом на линию, мастерство и комфорт вождения. Впервые в задания включили упражнение по перевозке маломобильного пассажира.
Как отметил заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило, Волгоград для проведения конкурса выбран не случайно.
«Волгоград является одним из центров развития трамвайного движения. В далеком 1913 году именно Царицын стал первым уездным городом, получившим рельсовый транспорт. Единственный в России уникальный скоростной метротрам, часть станций которого расположена под землей, функционирует в Волгограде», - рассказал замминистра.
Генеральный директор ОАО «НИИАТ» Валерий Машков отметил высокий уровень организации соревнования профессионалов.
По итогам соревнований третье место заняла самая молодая участница среди девушек, 24-летняя Кристина Кутявина из Ижевска. Второй стала Асия Гайнутдинова из Казани. Победителем объявлен Михаил Дымаренко из Волгограда.
«Самое сложное для меня было не переволноваться. Очень страшно было, но я взял себя в руки и выступил. Самое важное, это обмен опытом, как работают люди в других городах, особенно крупных – в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Кроме того, важна дружеская атмосфера. Мы не соперники, мы здесь все друзья, хоть и пришли соревноваться», - рассказал победитель.
Вместе с дипломами лауреаты получили сертификаты на 50 тысяч рублей, 150 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно. Жюри также отметило отдельными номинациями еще ряд участников состязаний.
На закрытии к участникам конкурса обратился от имени Минтранса директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Александр Васильченко. Он отметил, что водитель трамвая – это настоящее искусство: «Все вы имеете поистине ювелирное мастерство, безупречное знание техники, умение мгновенно принимать решения в сложных дорожных ситуациях и, что не менее важно, чуткость и доброжелательность к людям. Этот конкурс – возможность еще раз подчеркнуть значимость и престиж вашей профессии».
Всероссийский конкурс «Лучший водитель трамвая - 2025» был организован Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта по заказу ФБУ «Росавтотранс» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Правительства Волгоградской области. Мероприятие проводится с целью совершенствования профессиональных знаний, повышения роли и популярности профессии водителя городского электротранспорта, укрепления культуры безопасного вождения и обслуживания пассажиров.
