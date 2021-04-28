Итальянского «Робинзона Крузо» выселят с острова, на котором он жил 30 лет

Бывший учитель физкультуры Мауро Моранди, поселившийся на необитаемом острове у берегов Сардинии около 30 лет, рассказал РИА Новости, что его попросили покинуть эту территорию.

В 1989 году Моранди переехал на Буделли – часть суши площадью полтора квадратных километра. Он обосновался в старом здании, которое во времена Второй мировой войны было радиостанцией.