Итальянский визовый центр в Москве возобновил работу в обычном режиме

Визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщается на сайте организации.

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Ранее итальянский визовый центр предупреждал о невозможности подачи документов для граждан, которые не оплатили заранее консульский сбор. Сложности возникли из-за сбоев с платежами через Банка Интеза.

«Сообщаем вам, что визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме», — рассказали в центре в понедельник.

В марте Италия возобновила выдачу туристических виз гражданам РФ, однако попасть в страну можно лишь рейсами с пересадкой в Стамбуле, отмечает телеканал «360».

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ТЕГИ:МоскваВизыИталия
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