Итальянский визовый центр в Москве возобновил работу в обычном режиме

Ранее итальянский визовый центр предупреждал о невозможности подачи документов для граждан, которые не оплатили заранее консульский сбор. Сложности возникли из-за сбоев с платежами через Банка Интеза.

«Сообщаем вам, что визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме», — рассказали в центре в понедельник.

В марте Италия возобновила выдачу туристических виз гражданам РФ, однако попасть в страну можно лишь рейсами с пересадкой в Стамбуле, отмечает телеканал «360».

