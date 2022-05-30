Итальянский визовый центр в Москве возобновил работу в обычном режиме
Визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщается на сайте организации.
Ранее итальянский визовый центр предупреждал о невозможности подачи документов для граждан, которые не оплатили заранее консульский сбор. Сложности возникли из-за сбоев с платежами через Банка Интеза.
«Сообщаем вам, что визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме», — рассказали в центре в понедельник.
В марте Италия возобновила выдачу туристических виз гражданам РФ, однако попасть в страну можно лишь рейсами с пересадкой в Стамбуле, отмечает телеканал «360».
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