Албания с мая отменит визы для россиян
Российские туристы смогут посещать Албанию без виз с 1 мая по 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство этой страны в Москве.
В дипмиссии отметили, что речь идет о поездках продолжительностью не больше 90 дней. Для более длительного пребывания виза понадобится.
Ранее сообщалось, что Южная Корея отменила визы для россиян с 1 апреля.
Вместе с тем Черногория на период с 1 апреля по 31 октября сократила до 30 дней продолжительность безвизового пребывания россиян.
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