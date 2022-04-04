Албания с мая отменит визы для россиян

Российские туристы смогут посещать Албанию без виз с 1 мая по 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство этой страны в Москве.

В дипмиссии отметили, что речь идет о поездках продолжительностью не больше 90 дней. Для более длительного пребывания виза понадобится.

Ранее сообщалось, что Южная Корея отменила визы для россиян с 1 апреля.

Вместе с тем Черногория на период с 1 апреля по 31 октября сократила до 30 дней продолжительность безвизового пребывания россиян.

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