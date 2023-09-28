Итальянская одежная сеть OVS возвращается в Россию

В общей сложности ритейлер в течение двух лет планирует открыть до 50 точек продаж по всей стране. Сейчас компания активно набирает персонал для бутиков.

В прошлом году занимающийся развитием бренда дистрибьютором SCG планировал развивать в России бренд OVS Kids с одеждой для детей, однако, пишет, газета, компания пересмотрела свои планы, добавив одежду для взрослых.

Ранее СМИ сообщили о планах Decathlon вернуться на российский рынок к 15 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

