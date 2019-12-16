Италия начнет выдавать россиянам визы на пять лет

16 декабря 201920:18

С 2020 года россияне смогут получать визу в Италию сроком на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал агентству генконсул Италии Франческо Форте, посольство больше не будет выдавать визы на 3 и 4 года, их заменят пятилетние. Он, в частности, отметил, что жители Москвы, часто путешествующие по странам Европы, могут сразу рассчитывать на визу сроком на пять лет. При этом годовая и двухлетняя визы продолжат выдаваться.

Нововведение предусмотрено правилами выдачи виз на территорию Шенгена, которые вступят в силу со следующего года. По словам Форте, это позволит упростить внутренние процессы оформления виз.


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ФОТО: vk.com
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