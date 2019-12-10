Лавров высказался о невыдаче виз россиянам

Министр высказал сожаление, что россияне могут ожидать собеседования до 300 дней. Также министр опроверг объяснение задержек отсутствием сотрудников, заметив, что любое государство вправе само определять состав своего диппредставительства. Глава МИД подчеркнул, что инциденты с невыдачей виз усложняет контакты двух стран, так как взаимные визиты нужны во всех сферах жизни, включая научную, культурную и спортивную. Министр добавил, что у партнерства США и РФ "колоссальные перспективы", которые необходимо развивать.

В ответ госсекретарь США Майк Помпео сообщил о нежелании детально вдаваться в количество проблем с визами, но подтвердил готовность работать в соответствии с Венской конвенцией, чтобы у обеих стран была уверенность в решении любых конфликтов.