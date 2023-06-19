Италия изменит порядок подачи заявления на визу для россиян
Власти Италии изменят порядок подачи заявления на визу для граждан России, пишет РИА Новости.
Подающим документы туристам придется оплатить сервисный сбор заранее. Это нужно будет сделать при записи или заполнении анкеты. Сумма сбора останется прежней.
«Эта система принята как мера борьбы с ботами и с фирмами, которые оказывают услуги массовой записи», - объяснила эксперт по визам Юлия Валд.
Она уточнила, что с мая по такой системе работает сервисно-визовый центр Франции.
Экономика ряда европейских стран страдает из-за отсутствия российских туристов, сообщает Euronews. Журналисты отметили, что многим отельерам и рестораторам пришлось приостановить работу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru