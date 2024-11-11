«IT и банки»: За год спрос на специалистов со знанием нейросетей вырос в три раза

За год спрос на специалистов со знанием нейросетей в России вырос в три раза, следует из исследования SuperJob.

Чаще всего такие специалисты требуются в IT-компаниях, на маркетплейсах, а также в банках и финансовом секторе. Среди городов в лидерах по привлечению новых для рынка сотрудников оказались Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.