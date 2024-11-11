«IT и банки»: За год спрос на специалистов со знанием нейросетей вырос в три раза

За год спрос на специалистов со знанием нейросетей в России вырос в три раза, следует из исследования SuperJob.

Чаще всего такие специалисты требуются в IT-компаниях, на маркетплейсах, а также в банках и финансовом секторе. Среди городов в лидерах по привлечению новых для рынка сотрудников оказались Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

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Разработчики компьютерных игр и специалисты по работе с ИИ появятся в российском перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования, следует из проекта приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Такой подход позволит этим специалистам быстрее войти в индустрию и набрать необходимый опыт, заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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