«IT и банки»: За год спрос на специалистов со знанием нейросетей вырос в три раза
За год спрос на специалистов со знанием нейросетей в России вырос в три раза, следует из исследования SuperJob.
Чаще всего такие специалисты требуются в IT-компаниях, на маркетплейсах, а также в банках и финансовом секторе. Среди городов в лидерах по привлечению новых для рынка сотрудников оказались Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.
Разработчики компьютерных игр и специалисты по работе с ИИ появятся в российском перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования, следует из проекта приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.
Такой подход позволит этим специалистам быстрее войти в индустрию и набрать необходимый опыт, заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru