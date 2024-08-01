Егор Крид и Прохор Шаляпин выступили против замедления YouTube

По его словам, людей невозможно заставить пользоваться сервисами и приложениями, которые их не устраивают.

С ним согласился певец Прохор Шаляпин, который рассказал, что власти лишили россиян доступа к научным фильмам и спектаклям, которые опубликованы на YouTube.

«Мы все против! Я лично смотрел спектакли времен СССР и научные фильмы. Не понимаю, для чего лишать меня и народ России этой возможности?» — написал он в соцсетях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что YouTube на его телефоне работает нормально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

