Егор Крид и Прохор Шаляпин выступили против замедления YouTube
Замедление в России скорости работы видеохостинга YouTube плохо скажется как на авторах контента, так и на простых зрителях. Об этом в своих соцсетях заявил певец Егор Крид.
По его словам, людей невозможно заставить пользоваться сервисами и приложениями, которые их не устраивают.
С ним согласился певец Прохор Шаляпин, который рассказал, что власти лишили россиян доступа к научным фильмам и спектаклям, которые опубликованы на YouTube.
«Мы все против! Я лично смотрел спектакли времен СССР и научные фильмы. Не понимаю, для чего лишать меня и народ России этой возможности?» — написал он в соцсетях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что YouTube на его телефоне работает нормально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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