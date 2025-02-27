Аксаков заявил, что жертвы мошенников смогут не выплачивать кредиты с 1 сентября 2025 года

По его словам, к началу осени кредитные организации должны улучшить свои антифрод-системы, которые направлены на мониторинг и предотвращение мошеннических операций.

Уточняется, что заемщик сможет не выплачивать долг, если будет установлено, что проверок не проводили, период «охлаждения» для кредитов от 50 тысяч рублей не был соблюден, при этом было возбуждено уголовное дело о хищении по факту мошенничества.

Ранее Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях о защите от мошенников, который вводит «период охлаждения» по кредитам: на четыре часа, если сумма от 50 до 200 тысяч, и на 48 часов для сумм от 200 тысяч. В это время финансовые операции осуществляться не будут, передает «Радиоточка НСН».

