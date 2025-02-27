Аксаков заявил, что жертвы мошенников смогут не выплачивать кредиты с 1 сентября 2025 года
Россияне, которые оформили кредит под влиянием мошенников, смогут не выплачивать долг с 1 сентября 2025 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Российской газете».
По его словам, к началу осени кредитные организации должны улучшить свои антифрод-системы, которые направлены на мониторинг и предотвращение мошеннических операций.
Уточняется, что заемщик сможет не выплачивать долг, если будет установлено, что проверок не проводили, период «охлаждения» для кредитов от 50 тысяч рублей не был соблюден, при этом было возбуждено уголовное дело о хищении по факту мошенничества.
Ранее Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях о защите от мошенников, который вводит «период охлаждения» по кредитам: на четыре часа, если сумма от 50 до 200 тысяч, и на 48 часов для сумм от 200 тысяч. В это время финансовые операции осуществляться не будут, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьеру фильма о Голлуме отложили на 2027 год
- Осужденный в России за шпионаж гражданин США отказался обжаловать приговор
- Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с Трампом
- «Дел натворил много»: Фетисов назвал Баха самым неудачным главой МОК
- Российская армия атаковала командный пункт охраны Генштаба ВСУ
- «Я обескуражена»: Волочкова о продаже на маркетплейсах масок с ее лицом
- Греф: Банки России боятся конкурентов только с Марса
- Память Жириновского отказались увековечить в Ярославле
- Блиновская попросила отсрочить ей наказание из-за детей
- Нейропсихолог рассказал, как побороть тревогу из-за ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru