Экс-премьер Италии назвал «провалом» разговор Мелони с Вованом и Лексусом

Бывший премьер-министр Италии, глава оппозиционного «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте назвал разговор нынешнего премьера Джорджи Мелони с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) «провалом планетарного масштаба». Об этом политик написал в соцсети.

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Ранее Вован и Лексус от лица высокопоставленного африканского чиновника обсудили с Мелони миграционную проблему и конфликт на Украине. Итальянский премьер заявила о «сильной усталости со всех сторон» от украинского кризиса, пишет Ura.ru.

Конте отметил, что его «смущает» содержание беседы. Как указал политик, Мелони призналась в неспособности справиться с проблемой прибытия нелегалов по морю, а также высказалась о конфликте на Украине в выражениях, «противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», отмечает телеканал «360».

«То есть она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам ... Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», — заявил Конте.

Экс-премьер подчеркнул, что нынешняя глава правительства осознает необходимость переговоров, которые «защищают интересы обеих сторон» и признает, что «не нашла в себе смелости» выставить на обсуждение такую позицию Рима.

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ФОТО: РИА Новости
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