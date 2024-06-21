Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело на историка Эйдельман
Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет России материалы для решения вопроса об уголовном преследовании историка и блогера Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщило ведомство.
Ранее в начале мая Эйдельман выложила видео на своем Youtube-канале, где негативно высказывалась о празднике Дня Победы и даже назвала его пропагандой. Помимо этого, в ролике содержались оскорбительные комментарии по отношению к ветеранам и памяти защитников Отечества.
В материале уточняется, что будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного преследования по статье «реабилитация нацизма». Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сейчас Эйдельман проживает в Португалии.
Ранее прокуратура Москвы также инициировала возбуждение уголовного дела в отношении певицы Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) за уклонение от выполнения обязанностей иноагента. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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