Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело на историка Эйдельман

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет России материалы для решения вопроса об уголовном преследовании историка и блогера Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщило ведомство.

Ранее в начале мая Эйдельман выложила видео на своем Youtube-канале, где негативно высказывалась о празднике Дня Победы и даже назвала его пропагандой. Помимо этого, в ролике содержались оскорбительные комментарии по отношению к ветеранам и памяти защитников Отечества.