Историку-расчленителю Олегу Соколову вернут орден Почетного легиона

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление вернуть бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета, историку Олегу Соколову, который осужден за жестокое убийство аспирантки СПбГУ, вернуть орден Почетного легиона. Об этом сообщил ТАСС.

Среди прочих вещей, которые положено вернуть Соколову, числятся несколько мобильных телефонов и орден Почетного легиона.

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Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Принадлежность к нему является высшим знаком отличия, почета, а также официальным признанием особых заслуг во Франции. Соколов получил его, так как неоднократно читал лекции в университете Сорбонна. Он также стал кавалером ордена в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн.

Ранее стало известно, что Соколов стал заведующим библиотекой в учреждении пенитенциарной системы, где отбывает приговор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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