Историку-расчленителю Олегу Соколову вернут орден Почетного легиона

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Принадлежность к нему является высшим знаком отличия, почета, а также официальным признанием особых заслуг во Франции. Соколов получил его, так как неоднократно читал лекции в университете Сорбонна. Он также стал кавалером ордена в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн.

Ранее стало известно, что Соколов стал заведующим библиотекой в учреждении пенитенциарной системы, где отбывает приговор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

