Историка Дмитриева приговорили к 15 годам колонии по совокупности преступлений

Ранее Дмитриев был оправдан по этим статьям. По совокупности с наказанием за сексуальное насилие над несовершеннолетней, по делу о котором историк получил 13 лет лишения свободы, Дмитриев проведет в колонии 15 лет.

В 2016 году на Дмитриева завели дело о развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В 2018 году суд частично оправдал историка, признав его виновным в незаконном хранении деталей оружия. Однако в 2020-м историк был приговорен к 3,5 года колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, пишет «Свободная пресса».

Осенью прошлого года Верховный суд Карелии повторно рассмотрел дело Дмитриева и приговорил его к 13 годам колонии по делу о сексуальном насилии над ребенком. Тогда же был отменен оправдательный приговор по статьям о развратных действиях, изготовлении детской порнографии, хранении части огнестрельного оружия, пишет РИА ФАН.

