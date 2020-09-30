«Еще повоюем». Историк Дмитриев написал письмо из колонии

Адвокат Людмила Айвар рассказала в эфире НСН, с чем может быть связано резкое ужесточение приговора Дмитриеву.

«По всей вероятности, суд усмотрел, что изначальный приговор не отвечал условиям разумности и справедливости. Сложно такой приговор будет обжаловать, шансов на отмену или пересмотр приговора немного», - сказала адвокат.

По ее словам, теперь Дмитриева отправят в колонию, где для него из-за самой статьи могут наступить «негативные неправовые последствия».

Ранее ряд телеграм-каналов разместили порнографические фото несовершеннолетней падчерицы Дмитриева, из-за которых он попал под суд.

Юрий Дмитриев — историк-любитель, участник экспедиций, открывших места массовых расстрелов в Карелии. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют за работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.

До этого Петрозаводский суд вынес решение об оправдании Дмитриева по трем статьям обвинения: об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Он был признан виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Свою вину Дмитриев не признает.

