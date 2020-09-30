«Еще повоюем». Историк Дмитриев написал письмо из колонии
Глава карельского отделения «мемориала» Юрий Дмитриев написал письмо после ужесточения приговора с 3,5 до 13 лет. Документ опубликовала «Новая газета».
Дмитриев пишет, что экспертиза «по неведомым признакам» признала все девять фотографий его приемной дочери порнографическими.
«По-моему, полным беспредел в Верховном суде РК (Республики Карелия. – Прим. НСН)», - отметил правозащитник.
Адвокат Людмила Айвар рассказала в эфире НСН, с чем может быть связано резкое ужесточение приговора Дмитриеву.
«По всей вероятности, суд усмотрел, что изначальный приговор не отвечал условиям разумности и справедливости. Сложно такой приговор будет обжаловать, шансов на отмену или пересмотр приговора немного», - сказала адвокат.
По ее словам, теперь Дмитриева отправят в колонию, где для него из-за самой статьи могут наступить «негативные неправовые последствия».
Ранее ряд телеграм-каналов разместили порнографические фото несовершеннолетней падчерицы Дмитриева, из-за которых он попал под суд.
Юрий Дмитриев — историк-любитель, участник экспедиций, открывших места массовых расстрелов в Карелии. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют за работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.
До этого Петрозаводский суд вынес решение об оправдании Дмитриева по трем статьям обвинения: об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Он был признан виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Свою вину Дмитриев не признает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru