Петербургский суд отказал историку Соколову в иске по фильму о нём
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал историку Олегу Соколову в иске о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба суда.
Соколов требовал признать недостоверными сведения в документальном фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Историк требовал удалить фильм, в котором его бывшая возлюбленная Екатерина рассказывала, как он её бил и связывал.
Ранее Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия.
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