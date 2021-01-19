Петербургский суд отказал историку Соколову в иске по фильму о нём

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал историку Олегу Соколову в иске о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба суда.

Соколов требовал признать недостоверными сведения в документальном фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Историк требовал удалить фильм, в котором его бывшая возлюбленная Екатерина рассказывала, как он её бил и связывал.

Ранее Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия.

