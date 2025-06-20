Истории о предках читателей «Вечерней Москвы» на ВОВ передали в Музей Победы

Редакция «Вечерней Москвы» передала на вечное хранение в Музей Победы более ста историй участников Великой Отечественной войны от читателей газеты, собранных в рамках акции «Лица Победы». Об этом говорится в сообщении издания.

Делегация газеты передала биографии бойцов, работников тыла и госпиталей в музей 19 июня. Перед мероприятием представители редакции возложили цветы к скульптуре «Скорбь» в Зале Памяти и Скорби на Поклонной горе и почтили память погибших в годы войны минутой молчания.

Как отметила руководитель проекта «Лица Победы» Варвара Ерохина, акция позволила показать, что россияне хранят историческую память о предках.

«Этот проект не просто сохраняет истории о тех, кто сражался в те годы. Он рассказывает о целом поколении советского народа, который сделал все возможное для того, чтобы Победа была за нами. Это дети, это узники концлагерей, это труженики тыла — это каждый человек, который ее ковал», - указала Ерохина.

Сохранение материалов о бойцах Великой Отечественной, их передача в Музей Победы стали также назиданием, поскольку народ, не помнящий прошлого, не может иметь будущего. По словам заместителя гендиректора музея Тимофея Кустова, основная миссия проекта «Лица Победы» - передать истории подрастающему поколению.

Сведения, собранные в рамках акции, доступны посетителям Музея Победы в одноименном зале на мультимедийной стене.

