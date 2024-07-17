Минэнерго: Электроснабжение потребителей на юге России восстановлено
Электроснабжение потребителей в южных регионах России полностью восстановлено к утру 17 июля, сообщило Минэнерго РФ.
В официальном Telegram-канале отмечается, что быстрое восстановление снабжения обусловлено оперативной работой энергетиков, а также слаженными действиями потребителей. Министерство продолжит следить за ситуацией в регионах.
Ростовская АЭС возобновила работу в полной мере 17 июля около 6 утра по московскому времени. Из-за сбоя днем ранее веерные отключения электроэнергии были введены сразу в нескольких регионах России. В большей степени проблема затронула жителей Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя. Частично пострадали некоторые населенные пункты в Дагестане, в том числе Дербент.
Ситуацию осложнили жара, а также наплыв туристов на российских курортах. Так, в Краснодаре жители остались без света и застряли в пробках из-за отключения светофоров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru