Исторический парк Махачкалы готовит к открытию новый интерактивный зал

«Идея создать зал «Боевой славы» зародилась еще в прошлом году. Работа легла на плечи наших историков, которые собирали и изучали информацию о наших земляках, ушедших на фронт, о наградах, о помощи горцев Красной Армии. Мы планировали открыть его ко Дню Победы, но свои коррективы внесла пандемия», - отметил он.



Он также добавил, что уже завершен сбор информации, идет разработка непосредственно мультимедийного контента. За эту работу взялся технопарк «Кванториум».



«Сейчас в «Кванториуме» выполняют оцифровку портретов героев Великой Отечественной войны, а также идет разработка специального приложения. Портреты будут оживать на глазах посетителей, и рассказывать о своём боевом пути. Для этого достаточно просто навести камеру телефона на изображение» - добавили в парке.



Стоит отметить, что подобного проекта нет ни в одном регионе Северного Кавказа.

