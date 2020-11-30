Исторический парк Махачкалы готовит к открытию новый интерактивный зал
В Историческом парке «Россия – Моя история» в Махачкале готовятся открыть новый интерактивный зал «Боевой славы». В зале можно будет узнать о дагестанцах - героях Великой Отечественной войны, вкладе республики в Победу, а также о мобилизации и работе эвакуационных госпиталей в Дагестане.
На разработку концепции зала и сбор информации ушло около года, рассказал глава Исторического парка Тимур Велиханов.
«Идея создать зал «Боевой славы» зародилась еще в прошлом году. Работа легла на плечи наших историков, которые собирали и изучали информацию о наших земляках, ушедших на фронт, о наградах, о помощи горцев Красной Армии. Мы планировали открыть его ко Дню Победы, но свои коррективы внесла пандемия», - отметил он.
Он также добавил, что уже завершен сбор информации, идет разработка непосредственно мультимедийного контента. За эту работу взялся технопарк «Кванториум».
«Сейчас в «Кванториуме» выполняют оцифровку портретов героев Великой Отечественной войны, а также идет разработка специального приложения. Портреты будут оживать на глазах посетителей, и рассказывать о своём боевом пути. Для этого достаточно просто навести камеру телефона на изображение» - добавили в парке.
Стоит отметить, что подобного проекта нет ни в одном регионе Северного Кавказа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- ВОЗ: Новая пандемия может возникнуть из-за антибиотиков
- Исторический парк Махачкалы готовит к открытию новый интерактивный зал
- Главконтроль: Почти 95 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции
- Баста! Беглов намерен ужесточить санкции для организаторов концертов
- Спецпредставитель президента РФ призвал заварить все мусоропроводы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru