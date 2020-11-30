Исторический парк Махачкалы готовит к открытию новый интерактивный зал

В Историческом парке «Россия – Моя история» в Махачкале готовятся открыть новый интерактивный зал «Боевой славы». В зале можно будет узнать о дагестанцах - героях Великой Отечественной войны, вкладе республики в Победу, а также о мобилизации и работе эвакуационных госпиталей в Дагестане.

На разработку концепции зала и сбор информации ушло около года, рассказал глава Исторического парка Тимур Велиханов.

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«Идея создать зал «Боевой славы» зародилась еще в прошлом году. Работа легла на плечи наших историков, которые собирали и изучали информацию о наших земляках, ушедших на фронт, о наградах, о помощи горцев Красной Армии. Мы планировали открыть его ко Дню Победы, но свои коррективы внесла пандемия», - отметил он.

Он также добавил, что уже завершен сбор информации, идет разработка непосредственно мультимедийного контента. За эту работу взялся технопарк «Кванториум».

«Сейчас в «Кванториуме» выполняют оцифровку портретов героев Великой Отечественной войны, а также идет разработка специального приложения. Портреты будут оживать на глазах посетителей, и рассказывать о своём боевом пути. Для этого достаточно просто навести камеру телефона на изображение» - добавили в парке.

Стоит отметить, что подобного проекта нет ни в одном регионе Северного Кавказа.

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ФОТО: Марчук//РИА Новости
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаСеверный Кавказ
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