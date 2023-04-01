В России вышел новый фильм с Александром Невским
В России 31 марта состоялась премьера вестерна «Нападение на Рио Браво» с актером и режиссером Александром Невским в главной роли.
Картина доступна в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Фильм можно посмотреть только в русской озвучке.
Изначально лента получила на «Кинопоиске» 9,4 балла из 10. В дальнейшем администрация площадки скрыла оценки пользователей.
События фильма разворачиваются в 1873 году в Техасе. «Нападение на Рио Браво» повествует о русском стрелке Иване Турчанинове, который сражается с бандой преступников.
Обзор на новый фильм с участием Невского ранее опубликовал на YouTube блогер BadComedian. На 31 марта ролик набрал 6,7 миллиона просмотров.
Лидер группы "Пилот" Илья Кнабенгоф посоветовал читателям Telegram-канала «Радиоточка НСН» фильмы и сериалы на вечер.
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