Источник: зарплаты сотрудников «Газпрома» с 1 июля проиндексируют на 10%

Зарплаты сотрудников «Газпрома» проиндексируют с 1 июля на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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По данным источника, решение уже принято, приказ подписан.

Предыдущий раз индексация зарплат сотрудников компании была произведена с 1 октября прошлого года. Зарплаты были проиндексированы на 15%.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Газпром
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