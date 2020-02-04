Источник сообщил о переходе Ольги Голодец в «Сбербанк»
Бывший вице-премьер Ольга Голодец начнет работать в «Сбербанке». Об этом во вторник со ссылкой на собственные источники сообщает РБК.
По данным издания, в «Сбербанке» Голодец возглавит социальные и медицинские программы финансовой организации. Как сообщили газете источники, Голодец уже была представлена коллективу.
Голодец в 2018 году вошла в состав правительства Дмитрия Медведева. До этого она работала заммэра российской столицы, а также до прихода на госслужбу в компаниях «Норникель» и «Согласие». В январе текущего года было назначено новое правительство РФ под руководством экс-главы ФНС Михаила Мишустина, в состав которого Голодец не попала.
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