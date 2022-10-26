Источник: Собчак замечена пересекающей пешком границу Белоруссии и Литвы

Журналистка Ксения Собчак замечена пересекающей пешком пункт пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.



«Пешком через Видзы», - приводит агенство слова источника.

Вместе с тем некоторые телеграм-каналы утверждают обратное. По из данным, Собчак улетела сегодня из Москвы в Стамбул, а информация о белорусско-литовской границе было вбросом.

Ранее по данным ряда СМИ, Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха, сообщал Telegram-канал«Радиоточка НСН».

