Источник не подтвердил покупку Аллой Пугачевой места на кладбище

Алла Пугачева не покупала землю на Кузьминском кладбище Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник. По его словам, на этом погосте уже находится захоронения родителей народной артистки и брата. Согласно действующему законодательству, Пугачева также может получить там место после своей смерти.

Ранее СМИ сообщили о том, что Пугачева купила земельный участок на Кузьминском кладбище и собирается построить там родовой склеп.

